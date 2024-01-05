Жизнь
21:20, 05 января 2024
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Гоша Куценко раскрыл, как на самом деле лишился волос и причём тут дохлая утка

Мало кто помнит или может вообразить себе российского актёра Гошу Куценко с волосами — он уже зацементировался в сознании людей бритым наголо. Однако почему так получилось — никто не знал, а с расспросами не лез, чтобы не задевать неудобную тему — вдруг это облысение и больное место артиста. Но оказалось, что причина простая и даже потешная.

Гоша Куценко раскрыл, как на самом деле лишился волос и причём тут дохлая утка
© t.me/KutsenkoGosha

Куценко рассказал, что лишился волос он по глупости в 90-х. Тогда он вернулся из Италии вместе с женой и коллегой Марией Порошиной. Заграницей они снимались в фильме «Под знаком Скорпиона» и во время съёмок сильно поругались.

По приезде домой он пригласил супругу прогуляться по парку Горького, где немного выпил и, чтобы впечатлить любимую, устроил заплыв в пруду. Вот только он не подумал о возможных сюрпризах, которые его могли там ждать.

«Я нырнул, вижу — рядом плавают дохлая утка и голубь. Я посмотрел на это, поехал домой и побрился», — заявил Куценко. Остаться без волос — даже на груди — его побудила обычная брезгливость, а потом он присмотрелся и понял, что так вышло даже лучше — образ получился более мужественным.

Ранее артист рассказывал, как случайно приобрёл себе серьёзную зависимость, от которой потом лечился 3 месяца.

Автор:Ника Белова
Редакция
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