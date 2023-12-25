Гости ресторана обожгли лица на банкете. Когда сервис — огонь

Странный случай произошёл в Заринске, что находится в Алтайском крае. Пострадавшими занимаются медики, а вот прокуратура возбудила уголовное дело о предоставлении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Следователи допрашивают пострадавших и работников ресторана, изымают документацию и проводят другие необходимые работы.

Но бывает, что подозрительное заведение видно сразу. Как определить ресторан, в котором лучше не есть, можно узнать вот здесь.