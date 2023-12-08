Инвестиции россиян собрались защитить как обычные вклады

Как напомнил России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовёт!», у добровольных накоплений в негосударственных фондах будет работать страховка до 2,8 млн рублей. А это больше страховки для банковских вкладов в два раза.

Это удобная схема, поэтому глава государства предложил распространить её и на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. Только у них страховка будет покрывать 1,4 млн рублей, как и у обычных банковских вкладов.

ИИС подразумевает и льготы по НДФЛ, они бывают двух видов. В первом случае это налоговый вычет на взносы — инвесторы могут ежегодно возвращать 13% от суммы, внесённой на ИИС. Во втором можно не платить налог на доходы от инвестиций при закрытии счёта. Но для этого нужно держать счёт минимум 3 года. А в 2024 году можно будет открывать третий вид ИИС с ещё большим количеством льгот.

А если деньги жгут карман и хочется их поскорее куда-то вложить, то вот здесь можно посмотреть выгодные варианты для конца 2023 года.