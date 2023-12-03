Говорите эти два слова незнакомцам — и будете счастливыми. Открытие учёных
Человек — существо социальное. Вот почему так важно иметь близкий круг. Но добавить счастья в нашу жизнь может и общение с незнакомцами. Как выяснила группа учёных под руководством доктора Эсры Аскигил из Университета Сабанджи в Турции, достаточно всего лишь желать доброго утра незнакомцам, чтобы чувствовать себя более радостным, сообщило издание Daily Mail.
Учёные провели исследование, в котором поучаствовало 60 000 человек. Они выяснили, что даже мимолётные взаимодействия, приветствия и благодарности могут улучшить наше благополучие.
Исследователи объясняют этот феномен тем, что таким образом у нас укрепляется чувство общности. А ведь ощущение, что нас принимают и ценят другие люди, — это одна из фундаментальных человеческих потребностей, сказала Аскигил.
Со счастьем так бывает, что некоторые откладывают его на потом. В итоге вся жизнь человека проходит в ожидании, что всё радостное и хорошее случится когда-нибудь не сейчас. Как избавиться от синдрома отложенной жизни, читайте тут.