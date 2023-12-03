Говорите эти два слова незнакомцам — и будете счастливыми. Открытие учёных

Учёные провели исследование, в котором поучаствовало 60 000 человек. Они выяснили, что даже мимолётные взаимодействия, приветствия и благодарности могут улучшить наше благополучие.

Исследователи объясняют этот феномен тем, что таким образом у нас укрепляется чувство общности. А ведь ощущение, что нас принимают и ценят другие люди, — это одна из фундаментальных человеческих потребностей, сказала Аскигил.

Со счастьем так бывает, что некоторые откладывают его на потом. В итоге вся жизнь человека проходит в ожидании, что всё радостное и хорошее случится когда-нибудь не сейчас. Как избавиться от синдрома отложенной жизни, читайте тут.