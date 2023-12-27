«Говорят, Россия умеет прощать». Ивлеева в слезах обратилась к народу

Ивлеева назвала своё видео криком души. Она говорит, что в последнее время много работала, попала «в волну трудоголизма» и почти потеряла связь с аудиторией.

«В ваших глазах я выгляжу человеком, слетевшим с катушек, который потерял связь с реальностью. И как будто бы между нами нет ничего общего», — объяснила она.

Блогер отметила, что ситуация с вечеринкой уже вышла за рамки частных видео, а сам скандал дал ей понять, как она оказалась «оторвана от реальности в погоне за достижениями».

Девушка признала, что мероприятие стоило проводить по-другому, «в ногу со временем, с учётом нынешнего положения» и принесла извинения всем артистам, которые пострадали из-за шумихи.

«Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В принципе что, наверное, сейчас и происходит. И готова к любым исходам», — сказала Ивлеева в конце ролика.

Из-за «голой» вечеринки некоторых звёзд уже вырезают из праздничных программ на Новый год, а с самой Ивлеевой разрывают сотрудничество даже после публичных извинений.