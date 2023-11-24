Грибок ногтей подстерегает даже дома. Врач напомнила, как можно заразиться
Ни для кого не секрет, что главная обитель грибка — это общественные места типа бассейна и бани. Но есть и менее очевидные — например, салон красоты или даже… дом родной. О том, где велика вероятность подцепить инфекцию, как определить, что это именно она, и вылечить, рассказала «Секрету фирмы» врач-подолог «СМ-клиники» в Санкт-Петербурге Анна Горчакова.
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Почему появляется грибок ногтей
Грибок ногтей (онихомикоз) — это инфекционное заболевание, при котором грибковые микроорганизмы поражают ногтевую пластину и соседние участки тканей. По некоторым данным, им страдают до 20–30% населения планеты, отметила врач.
Грибок любит влажную тёплую среду, и поэтому чаще всего поражает ногти на ногах. Особенно если человек постоянно носит носки из синтетики, тесную или закрытую обувь.
Пути передачи грибка:
- напрямую от носителя;
- при контакте с чешуйками поражённой кожи, отпавшими вместе с частичками грибка.
Топ мест, где можно заразиться грибком
Бани, сауны, бассейны и спортзалы
По словам Горчаковой, чаще всего люди заражаются в местах общественного пользования: душевых фитнес-клубов, бассейнах, саунах и банях. Из-за того, что в этих местах обычно повышенная влажность, грибок продолжает размножаться на отпавших частичках кожи уже болеющих им. Шансы заразиться выше у тех, кто ходит босиком или в открытых шлёпках.
Заполучить грибок запросто можно просто по дороге от раздевалок к бассейну или на полке в сауне, где до этого сидел заражённый человек.
Салоны красоты и педикюрные салоны
Заразиться грибком можно на спа-процедурах и обычном педикюре. Такое происходит, когда мастер использует многоразовый инструментарий, но при этом не соблюдает правила гигиены — например, недостаточно тщательно стерилизует инструменты для педикюра.
Дома или в гостях
Можно подцепить инфекцию от членов семьи или гостей. И дело даже не в хождении по дому босиком.
Достаточно вытереться полотенцем, которое до этого использовал носитель инфекции, или обменяться домашними тапочками.
Первые симптомы грибка ногтей
Грибок ногтей никогда не даёт о себе знать сразу же: от момента заражения до появления первых признаков проходит от нескольких недель до нескольких месяцев. И так как заболевание развивается медленно — заметить его бывает сложно.
Как проявляется грибок:
- ногтевая пластина утолщается;
- роговой слой ногтя уплотняется и грубеет, через какое-то время на его поверхности появляются микротрещины и неровности.
Грибок обычно развивается на ногтях больших пальцев и мизинцев стоп — локализация отличает его от других заболеваний ногтевой пластины, например, псориаза или экземы.
Лечение грибка ногтей
По словам врача, это небыстрый и трудоёмкий процесс. Его длительность зависит от того, как глубоко инфекция проникла вглубь ногтя.
Так что уже при первых признаках заболевания стоит как можно быстрее обратиться к врачу-дерматологу или подологу. Врач проведёт диагностику, исследует соскоб с очага поражения и предложит план лечения. Подолог же выполнит механическую зачистку поражённых грибком частей ногтевых пластин.
Для лечения заболевания на начальных стадиях используют различные мази, гели и лаки с противогрибковым эффектом. Если случай запущенный, то могут выписать более серьёзные лекарственные препараты — антимикотики.
Врач Нина Зубова недавно рассказала о том, чем можно заразиться, нажимая кнопки банкомата. Грибок ногтей как раз тоже попал в список. Так что соблюдение гигиены очень к месту и в этом случае.