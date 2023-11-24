Грибок ногтей подстерегает даже дома. Врач напомнила, как можно заразиться

Первые симптомы грибка ногтей

Грибок ногтей никогда не даёт о себе знать сразу же: от момента заражения до появления первых признаков проходит от нескольких недель до нескольких месяцев. И так как заболевание развивается медленно — заметить его бывает сложно.

Как проявляется грибок:

ногтевая пластина утолщается;

роговой слой ногтя уплотняется и грубеет, через какое-то время на его поверхности появляются микротрещины и неровности.

Грибок обычно развивается на ногтях больших пальцев и мизинцев стоп — локализация отличает его от других заболеваний ногтевой пластины, например, псориаза или экземы.

Лечение грибка ногтей

По словам врача, это небыстрый и трудоёмкий процесс. Его длительность зависит от того, как глубоко инфекция проникла вглубь ногтя.