Григорий Лепс проболтался про внебрачного сына, а теперь его скрывает. Что удалось узнать

По словам Лепса, в молодости у него был бурный, но очень короткий роман с женщиной, в результате которого и получился ребёнок. Возлюбленная ничего не просила и не требовала от артиста взамен, поэтому они разошлись как в море корабли.

Лепс лишь однажды видел первенца, а сейчас с ним вообще не общается. Сын уже совсем взрослый, у него есть своя крепкая семья и хорошая карьера, но о том, что его отец — знаменитый артист, он не в курсе.

Певец признался, что у его внебрачного сына есть своя жизнь и лезть в неё не нужно. Как к этому относятся его остальные дети — неизвестно. От первого брака со Светланой Дубинской у него есть дочь Инга, а от второго — с Анной Шаплыковой — дочери Ева и Николь и сын Иван.

Главное, что у внебрачного сына Лепса всё хорошо и нет никаких проблем с законом. Потому что вот внука Аллы Пугачёвой разыскивают судебные приставы из-за крупной задолженности его фирмы. Правда, артист вместе с женой сейчас живёт в США.