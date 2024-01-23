Григорий Летоуказатель расскажет, как привлечь богатство 23 января

Для этого нужен стог сена и Стоговой — дух, который в нём живёт. Согласно поверью, чтобы разбогатеть, надо было трижды обойти стог против солнца. Немного сена полагалось принести домой. А Стоговому за все беспокойства дарили каравай.

Также по стогам предсказывали погоду на лето. Если они покрыты инеем, лето будет дождливым.

Если же иней покрыл деревья, это значило, что погода будет хорошей.

О погоде на этой неделе в Москве читайте тут.