Опубликовано 23 января 2024, 10:40
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Григорий Летоуказатель расскажет, как привлечь богатство 23 января
23 января (10 января по старому стилю) православные христиане вспоминают богослова и философа Григория Нисского, жившего в IV веке. В народе этот день получил название Григорий Летоуказатель. Считалось, что погода 23 января подскажет, каким будет лето — дождливым или нет. А ещё в этот праздник проводили обряды, чтобы привлечь богатство и урожай.
Для этого нужен стог сена и Стоговой — дух, который в нём живёт. Согласно поверью, чтобы разбогатеть, надо было трижды обойти стог против солнца. Немного сена полагалось принести домой. А Стоговому за все беспокойства дарили каравай.
Также по стогам предсказывали погоду на лето. Если они покрыты инеем, лето будет дождливым.
Если же иней покрыл деревья, это значило, что погода будет хорошей.
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