Опубликовано 28 января 2024, 16:40
1 мин.
Группа «Би-2» вышла на связь перед высылкой из Таиланда
Участники группы «Би-2» впервые вышли на связь после задержания в Таиланде. 25 января претензии музыкантам предъявила туристическая полиция. Оказалось, что документы для их концерта были заполнены неправильно. Им предъявили штраф, который команда сразу же оплатила. Правда, после этого неприятности у них не закончились и группу задержали в полном составе.
Как говорится в группе «Би-2» во «ВКонтакте», сейчас все участники коллектива находятся в центре задержания миграционной полиции на Пхукете. Среди них есть граждане Израиля, России и Австралии.
Причиной задержания после концерта 24 января стали неправильно оформленные документы. Рокеры отметили, что виной всему работа организаторов. Обычно концерты «Би-2» проходят в полном соответствии с местными законами и практиками.
Сейчас решается вопрос об их пребывании в стране, но с документами они пока ознакомиться не могут, так как им не предоставили переводчика. Никаких дополнительных обвинений им не предъявляют.
Больше о задержании музыкантов, их возможной высылке из Таиланда и связи всего этого с российскими дипломатами читайте тут.