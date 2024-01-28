Группа «Би-2» вышла на связь перед высылкой из Таиланда

Как говорится в группе «Би-2» во «ВКонтакте», сейчас все участники коллектива находятся в центре задержания миграционной полиции на Пхукете. Среди них есть граждане Израиля, России и Австралии.

Причиной задержания после концерта 24 января стали неправильно оформленные документы. Рокеры отметили, что виной всему работа организаторов. Обычно концерты «Би-2» проходят в полном соответствии с местными законами и практиками.

Сейчас решается вопрос об их пребывании в стране, но с документами они пока ознакомиться не могут, так как им не предоставили переводчика. Никаких дополнительных обвинений им не предъявляют.

Больше о задержании музыкантов, их возможной высылке из Таиланда и связи всего этого с российскими дипломатами читайте тут.