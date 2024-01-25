Опубликовано 25 января 2024, 14:00
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Рокеров из «Би-2» задержали в Таиланде. Они провели ночь в полицейском участке
Туристическая полиция Таиланда задержала участников «Би-2» после концерта на Пхукете. Сообщается, что музыканты выступали без разрешения на работу. Теперь им предстоит заплатить штраф и покинуть Таиланд. Пока размер наказания точно не известен — его определит суд, который, возможно, пройдёт 26 января, заявил представитель туристической полиции.
Би-2/vk.com
Как сообщил ТАСС со ссылкой на турполицию, задержание произошло 24 января. В полиции оказались семь человек — шесть россиян и израильтянин. Концерты группы прошли 22 января в Паттайе и 24 января на Пхукете.
Ранее экс-участника группы «Би-2» нашли мёртвым на съёмной квартире в Москве. О том, что тогда произошло, можно узнать тут.