Рокеров из «Би-2» задержали в Таиланде. Они провели ночь в полицейском участке

Как сообщил ТАСС со ссылкой на турполицию, задержание произошло 24 января. В полиции оказались семь человек — шесть россиян и израильтянин. Концерты группы прошли 22 января в Паттайе и 24 января на Пхукете.

Ранее экс-участника группы «Би-2» нашли мёртвым на съёмной квартире в Москве. О том, что тогда произошло, можно узнать тут.