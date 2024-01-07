Грустный Киркоров впервые после скандала вышел на сцену и заявил о любви к России

Киркоров выступил в русском ресторане Chalet Berezka. Шоу с его участием не анонсировали до последнего. Тем не менее билеты на него раскупили за несколько дней.

Артист вышел на сцену в чёрном костюме со стразами и надписью King на спине, написал «СтарХит». В перерывах между хитами певец с грустью в глазах и белоснежной улыбкой на губах пообщался с публикой. Он признался, что, хоть и выбирается иногда в тёплые края, душой он всегда с Россией.

«Я не представляю свою жизнь без России — без своего дома», — сказал Киркоров.

О самой вечеринке он напрямую не говорил, лишь обмолвился, что в жизни «всякое бывает», но «за каждой чёрной полосой наступает белая».

Саму Ивлееву сплетники тоже «сослали» в Дубай. Писали, что блогерша хочет отсидеться там, пока не уляжется скандал с её вечеринкой. Как только слухи стали распространяться по телеграм-каналам, Ивлеева сама вышла на связь и прокомментировала их.