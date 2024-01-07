Грустный Киркоров впервые после скандала вышел на сцену и заявил о любви к России
Филиппу Киркорову, на свою беду заглянувшему на «голую вечеринку» Насти Ивлеевой, досталось после этого едва ли не больше самой хозяйке вечера. Несмотря на то, что российский поп-король покаялся на камеру, его стали чуть ли не повсеместно «отменять». И вот наконец певец смог выйти на сцену. Правда, не в России, а в Дубае. Но и там певец повторил свои признания в любви к родине.
Киркоров выступил в русском ресторане Chalet Berezka. Шоу с его участием не анонсировали до последнего. Тем не менее билеты на него раскупили за несколько дней.
Артист вышел на сцену в чёрном костюме со стразами и надписью King на спине, написал «СтарХит». В перерывах между хитами певец с грустью в глазах и белоснежной улыбкой на губах пообщался с публикой. Он признался, что, хоть и выбирается иногда в тёплые края, душой он всегда с Россией.
«Я не представляю свою жизнь без России — без своего дома», — сказал Киркоров.
О самой вечеринке он напрямую не говорил, лишь обмолвился, что в жизни «всякое бывает», но «за каждой чёрной полосой наступает белая».
Саму Ивлееву сплетники тоже «сослали» в Дубай. Писали, что блогерша хочет отсидеться там, пока не уляжется скандал с её вечеринкой. Как только слухи стали распространяться по телеграм-каналам, Ивлеева сама вышла на связь и прокомментировала их.