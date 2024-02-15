Губернаторский сын Артём Усс рассказал, как обвёл вокруг пальца полицию в Европе

Побег случился в марте 2023 года, и, по версии американских властей, в этом Артёму Уссу помогли российские спецслужбы — они якобы всё спланировали и реализовали. Ещё в организации подозревали семью Усса, которая, по мнению США, заплатила специальному человеку, чтобы тот вывез Усса в Словению.

По словам же самого Усса, никто ничего не планировал и всё произошло спонтанно. Он собирался защищать свои интересы и честь в суде США, поэтому ещё утром в день побега встретился с адвокатами. По его словам, версии о том, что его побег оплатила семья, «смехотворны», а с государством всё сложнее.

Усс отметил, что американские спецслужбы спокойно устраивают всякие операции по спасению своих граждан и даже снимают об этом фильмы, поэтому он не видит никаких причин для того, чтобы порицать другие страны по тому же поводу. Но помогли ли Уссу российские спецслужбы, он не ответил.

Отцом Артёма Усса является Александр Усс — бывший губернатор Красноярского края, который занимал пост с 2018 года по 2023-й. Ему пришлось уйти в отставку, потому что президент якобы предложил ему работу на федеральном уровне, но самого чиновника серьёзно подозревали в казнокрадстве.

Если побег звучит как что-то серьёзное, то это только кажется. Можно вспомнить, как один россиянин прилетел в США без паспорта, визы и билета на самолет, а как это у него получилось — читайте здесь.