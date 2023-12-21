Жизнь
20:40, 21 декабря 2023
1 мин.

Гуф вскоре после развода снова влюбился. Кто новая избранница?

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, меньше чем полгода назад развёлся с моделью Юлией Королёвой. Разрыв не был тихим и спокойным, часть проблем пара вынесла на всеобщее обозрение. Но в личной жизни рэпера, кажется, уже всё налаживается. В интервью YouTube-каналу «Алёна, блин!» он рассказал о своей новой пассии — на этот раз девушка абсолютно непубличная.

Гуф вскоре после развода снова влюбился. Кто новая избранница?
© vk.com/guf

По словам Долматова, избранница гораздо младше него и не имеет отношения к шоу-бизнесу. Других подробностей о ней он не озвучил.

«Счастье любит тишину», — кратко заявил Гуф.

Отвечая на вопросы ведущей, рэпер подтвердил, что с новой девушкой у них взаимная любовь, и сказал, что в итоге не разочаровался в женщинах.

А с бывшей супругой Гуфу ещё предстоит встретиться — ради дочери и, похоже, на суде. Долматов собирается подать к ней иск из-за слишком крупной суммы алиментов, которую та запросила.

Автор:Кира Полякова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.