Гуф вскоре после развода снова влюбился. Кто новая избранница?

По словам Долматова, избранница гораздо младше него и не имеет отношения к шоу-бизнесу. Других подробностей о ней он не озвучил.

«Счастье любит тишину», — кратко заявил Гуф.

Отвечая на вопросы ведущей, рэпер подтвердил, что с новой девушкой у них взаимная любовь, и сказал, что в итоге не разочаровался в женщинах.

А с бывшей супругой Гуфу ещё предстоит встретиться — ради дочери и, похоже, на суде. Долматов собирается подать к ней иск из-за слишком крупной суммы алиментов, которую та запросила.