Гуф вскоре после развода снова влюбился. Кто новая избранница?
Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, меньше чем полгода назад развёлся с моделью Юлией Королёвой. Разрыв не был тихим и спокойным, часть проблем пара вынесла на всеобщее обозрение. Но в личной жизни рэпера, кажется, уже всё налаживается. В интервью YouTube-каналу «Алёна, блин!» он рассказал о своей новой пассии — на этот раз девушка абсолютно непубличная.
По словам Долматова, избранница гораздо младше него и не имеет отношения к шоу-бизнесу. Других подробностей о ней он не озвучил.
«Счастье любит тишину», — кратко заявил Гуф.
Отвечая на вопросы ведущей, рэпер подтвердил, что с новой девушкой у них взаимная любовь, и сказал, что в итоге не разочаровался в женщинах.
А с бывшей супругой Гуфу ещё предстоит встретиться — ради дочери и, похоже, на суде. Долматов собирается подать к ней иск из-за слишком крупной суммы алиментов, которую та запросила.