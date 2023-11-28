Гурьев день: что нельзя делать 28 ноября, чтобы нечисть не пробралась в дом

На Руси люди верили, что в Гурьев день особенно опасно проявлять жадность — есть риск обеднеть. Наоборот, нужно проявлять милость и помогать нуждающимся.

Также это неподходящий день для сплетников и любителей соврать. Предки верили, что тёмные силы могут услышать непотребные речи говорящего, и испоганить его жизнь.

В деревнях опасались наводить порядок вечером в праздник — из-за чистоты в дом может забраться нечисть. А ещё нечистую силу может привлечь блестящая, красивая одежда, верили люди.

А ещё, по приметам, снег, который лёг на Гурьев день, не растает до весны. Москва как раз накануне Гурьева дня оказалась погребена под толщей снега из-за шторма века.