Жизнь
02:00, 28 ноября 2023
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Гурьев день: что нельзя делать 28 ноября, чтобы нечисть не пробралась в дом

В народном календаре 28 ноября — это Гурьев день. Древние верили, что в этот день супругам нельзя вместе стирать одежду, иначе в семье могут появиться ссоры и серьёзные разногласия. А ещё, согласно приметам, нельзя вечером убираться в доме, что не привлечь туда нечистую силу. Рассказываем, какие приметы есть в Гурьев день, и что наши предки опасались делать 28 ноября.

freepik

freepik

© freepik

На Руси люди верили, что в Гурьев день особенно опасно проявлять жадность — есть риск обеднеть. Наоборот, нужно проявлять милость и помогать нуждающимся.

Также это неподходящий день для сплетников и любителей соврать. Предки верили, что тёмные силы могут услышать непотребные речи говорящего, и испоганить его жизнь.

В деревнях опасались наводить порядок вечером в праздник — из-за чистоты в дом может забраться нечисть. А ещё нечистую силу может привлечь блестящая, красивая одежда, верили люди.

А ещё, по приметам, снег, который лёг на Гурьев день, не растает до весны. Москва как раз накануне Гурьева дня оказалась погребена под толщей снега из-за шторма века.

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