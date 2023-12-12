Лариса Гузеева научилась понимать язык собак и читать их мысли

О своих новых талантах артистка объявила в личном блоге, прокомментировав так видео с бездомной собакой из Грузии.

«Хотите — верьте, хотите — нет. Я стала понимать собачий язык. Я им задаю вопросы, они мне отвечают. Я знаю всё про их жизнь. Я даже знаю, как их зовут и как их звали в прошлой жизни», — написала Гузеева.

Она добавила, что собаки для неё всё равно что люди, поэтому она их и понимает, и хочет защитить. Артистка заявила, что хотела бы помочь всем собакам и если бы могла, то забрала бы их все себе.

Собаки действительно зачастую ведут себя лучше людей. По крайней мере, они не присылают фотки с обнажёнкой, когда никто не просит. Лариса Гузеева рассказала, как она реагировала на такие снимки в личных сообщениях.