Гузеева расхвалила Харламова. А ведь раньше он её высмеивал

Сначала Харламов признался Гузеевой в любви на шоу Comedy Club. Причём лично, актриса участвовала в съёмках нового выпуска.

Следом Гузеева расхвалила комика на премьерном показе фильма «Тёща». По словам артистки, он талантливый и профессиональный, а ещё дал ей много любви, нежности, тепла и света.

«Он мне сын по возрасту. Как я могу к нему относиться? Как к любимому мальчику», — сказала она.

Раньше Харламов испытывал нервную систему Гузеевой своими стёбными роликами над ней и шоу «Давай поженимся!». После одного из них прямо на съёмках передачи главная сваха страны решила обратиться к видеомейкеру-шутнику. Сделала она это после того, как героиня шоу рассказала историю про повышенное газообразование.

«Я просто посвящаю эту историю Гарику Харламову. Потому что задолбал ты меня, Гарик. Просто задолбал», — сказала Гузеева.

Кстати, на премьере «Тёщи» журналисты решили узнать, не собирается ли комик снова в ЗАГС. Что он ответил, рассказали здесь.