И генетика, и пластика. Хирург раскрыл секреты молодости Софии Ротару

По мнению Дзотцоева, Ротару делала операцию по коррекции век (блефаропластику) и подтяжку лица. Швы после вмешательства даже можно разглядеть на некоторых фотографиях.

Также хирург отметил, что у артистки увеличенная зона скул и подбородка. Такой результат могли дать лицевые импланты или уколы красоты (филлеры).

В целом врач считает, что пластика и косметология лишь помогли Ротару сохранить красоту, главное — ей повезло с генетикой и анатомическим строением лица.

Попробовать вычислить, делал ли интересующий вас человек пластические операции, можно с помощью памятки от пластического хирурга сети клиник «Семейная» Валерия Сусина.