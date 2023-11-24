И генетика, и пластика. Хирург раскрыл секреты молодости Софии Ротару
Певица София Ротару в этом году встретила уже свой 76-й день рождения, но выглядит гораздо моложе своих лет. По её заверениям, дело в здоровом образе жизни, но пластических хирургов не проведёшь. Врач Артур Дзотцоев рассказал «Аргументам и фактам», что поменялось в артистке не благодаря силе природы. Но в её случае сохранить красоту и молодость помогла ещё и генетика.
По мнению Дзотцоева, Ротару делала операцию по коррекции век (блефаропластику) и подтяжку лица. Швы после вмешательства даже можно разглядеть на некоторых фотографиях.
Также хирург отметил, что у артистки увеличенная зона скул и подбородка. Такой результат могли дать лицевые импланты или уколы красоты (филлеры).
В целом врач считает, что пластика и косметология лишь помогли Ротару сохранить красоту, главное — ей повезло с генетикой и анатомическим строением лица.
Попробовать вычислить, делал ли интересующий вас человек пластические операции, можно с помощью памятки от пластического хирурга сети клиник «Семейная» Валерия Сусина.