И в Италию не нужно. Эксперт раскрыла секрет идеальной пасты из ресторана

Макароны — основа пасты, вкус которой складывается из всех ингредиентов, а не только соуса. Поэтому их тоже нужно знать, как отварить. Эксперт Чертилина отметила несколько основных моментов.

Воду для пасты нужно обязательно подсолить, но и соус тоже. Можно чуть насыпать туда, а чуть туда, чтобы не переборщить, но солить нужно оба компонента. Пасту нужно кидать в закипевшую воду, ни в коем случае не холодную или тёплую. Так она размокнет и не сможет свариться правильно. Нужно недоваривать пасту, чтобы потом в соусе она не размякла окончательно. Для пасты макароны нужно отваривать до состояния «альденте» — обычно нужное время указано на упаковке. Но это всё время приготовления, а не только варка. Нужно продержать макароны в кипятке несколько минут, а затем, на 2–3 минуты раньше рекомендованного времени, достаньте их и переложите в соус, чтобы потомить там. Макароны из твёрдых сортов пшеницы промывать не нужно, иначе соус не сможет впитаться как следует.

Итальянская паста, конечно, просто пальчики оближешь, но проблема в том, что она довольно тяжело переваривается из-за калорийного соуса и макарон, которые сплошные быстрые углеводы. Но, помимо пасты, есть ещё продукты, которые кишечник не очень любит.

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