И всё-таки он существует. Нашёлся россиянин, выигравший 1 млрд в лотерею

По правилам лотереи если победитель совсем не спешит за наградой, то деньги перечисляют в доход государства. Но для этого должно пройти 3,5 года.

«Лотерейный миллиардер обратился в лотерейный центр в Москве для получения выигрыша и завершает процесс оформления формальностей», — заявили в компании «Столото», которая проводила розыгрыш.

После вычета налогов победителю выплатят чуть более 850 млн рублей. О личности счастливчика ничего не сообщается, известно лишь, что он из Тюмени. До него миллиард рублей выиграл слесарь из Нижнего Новгорода, а первой среди лотерейных миллиардеров стала жительница Подмосковья в 2020 году.