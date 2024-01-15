И всё-таки он существует. Нашёлся россиянин, выигравший 1 млрд в лотерею
Наконец-таки объявился россиянин, который выиграл миллиард рублей, сообщила компания «Столото». Он стал третьим в стране лотерейным миллиардером. Мужчина купил билет в декабре в одном из торговых центров. При этом после победы он целых 14 дней не приходил за деньгами. Уже поползли слухи, что победителя вообще не существует. Но в итоге он всё же приехал в Москву и обратился за выигрышем.
По правилам лотереи если победитель совсем не спешит за наградой, то деньги перечисляют в доход государства. Но для этого должно пройти 3,5 года.
«Лотерейный миллиардер обратился в лотерейный центр в Москве для получения выигрыша и завершает процесс оформления формальностей», — заявили в компании «Столото», которая проводила розыгрыш.
После вычета налогов победителю выплатят чуть более 850 млн рублей. О личности счастливчика ничего не сообщается, известно лишь, что он из Тюмени. До него миллиард рублей выиграл слесарь из Нижнего Новгорода, а первой среди лотерейных миллиардеров стала жительница Подмосковья в 2020 году.