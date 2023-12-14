«Идите на площадь». Сябитова дала советы, где встречать Новый год одиночкам

Ведущая «Давай поженимся!» заявила радиостанции «Говорит Москва», что одиночество — это плохо, поэтому сидеть дома в новогоднюю ночь — идея так себе. Любому человеку в это время хочется почувствовать приближение чуда, но сваха напомнила, что его создают сами люди.

«Поэтому собрались, девочки накрасились, красиво оделись — и на центральную площадь своего города. Если в Москве, то на Красную площадь», — посоветовала она.

По мнению Сябитовой, этот шаг придаст веру и надежду и позволит не чувствовать себя одиноким — а как им останешься на площади среди других людей.

«Вас будут угощать, приглашать в свои компании, веселиться, песни петь, хороводы. Идите туда и обязательно кого-то встретите. Как минимум приятно проведёте Новый год в новой компании среди новых интересных людей», — считает телеведущая.

А можно сразу отправиться в мини-путешествие, особенно если впереди длинные выходные на работе. Специалисты из сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, где можно отдохнуть недорого и интересно.