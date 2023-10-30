Игорь Николаев зарегистрировал торговую марку. Теперь будет пить за любовь

Патент Игоря Николаева будет действовать 10 лет — до 2033 года, он зарегистрирован по 9 классам международной классификации товаров и услуг. Под торговой маркой «Выпьем за любовь» можно будет выпускать безалкогольные и алкогольные напитки, например вина, ликёры или медовуху.

Помимо этого, можно будет и заниматься маркетинговыми исследованиями, предоставлять услуги в рекламе и музыкальном образовании. Музыкальную продукцию тоже можно будет производить и продавать.

Но чем конкретно будет заниматься композитор — непонятно, но желание подзаработать вполне объяснимо. Главное, чтобы не доходило до абсурда, как это произошло с москвичом, который решил продать меню первого в стране «Макдоналдса». Это который открылся в январе 1991 года на Пушкинской площади. За менюшку парень захотел 4,3 млн рублей.