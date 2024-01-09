«Их уже нет». Шура рассказал о журналистах, с которыми успел поскандалить

По словам Шуры, обычно у него проблем с журналистами не возникает, потому что у него была вполне насыщенная жизнь и на любой вопрос он может спокойно ответить. К тому же скрывать артисту тоже нечего, так что с профессиональными и опытными журналистами никаких скандалов не случается.

В пример Шура привёл Алёну Жигалову, она же Алёна Блин. «Алёнка умеет достать из сердца, показать, спросить. Настоящая, крутая девчонка», — заявил артист и признался, что они дружат уже год.

Конфликты у певца случаются чаще всего с молодыми специалистами, которые пока не освоились в профессии или не планируют в ней задерживаться. «Утром проснулся, они есть, а вечером ложишься — их уже нет», — объяснил Шура.

Ранее оказалось, что он перенёс инсульт летом 2023 года и скрывал это полгода.