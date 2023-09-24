Иллюзии или реальность? О чём говорят яркие предсмертные видения человека
Знаете выражение «вся жизнь перед глазами промелькала»? Обычно его используют, чтобы преувеличить чувство испуга, которое человек переживает в моменты сильнейшего шока. Однако если говорить об умирающих людях, то в их случае события из жизни и правда за мгновения проносятся на их глазах. О причинах происхождения этого феномена написало New York Post.
Что испытывают люди при смерти
Исследование провели учёные Нью-Йоркского университета во главе с доцентом медицины, доктором Сэмом Парнией. Он отметил: если раньше считалось, что мозг человека живёт максимум 10 минут после остановки сердца, то их эксперимент показал: орган может функционировать в течение часа с начала реанимационных мероприятий.
Подопытными Парнии и его коллег стали 53 пациента из 25 больниц, пережившие остановку сердца. Почти 40% из них сообщили, что перед смертью их посещали воспоминания и осознанные мысли.
Кто-то заявил, что видел отца, другой почувствовал насыщение самыми разными сильными чувствами, а третий лицезрел некое творение из света, излучавшее тепло и любовь.
«Люди, находившиеся при смерти, одинаково рассказывают о своих ощущениях. У них усиливается сознание и чувства, становясь более яркими и отчетливыми», — рассказал Парния.
Чаще всего пациенты говорили о/об:
- развороте ощущения пространства на 360 градусов — они начинали воспринимать себя отдельными от тела сущностями и наблюдали за происходящим в больничном помещении как будто со стороны;
- переоценке жизненных ценностей — когда перед глазами проносились разные события, и человек понимал, что для него по-настоящему важно;
- ощущении прибытия домой — они словно попадали в очень знакомое место, испытывали чувство узнавания.
Почему люди испытывают эти чувства при смерти
По мнению Сэма Парнии, галлюцинациями происходящее назвать нельзя. Скорее, при смерти у мозга снимаются «тормоза», и человек получает доступ ко всему своему сознанию, ко всем чувствам, воспоминаниям и мыслям.
Учёный надеется, что с течением времени исследователям удастся не только понять природу предсмертных видений, но и выяснить, что происходит после смерти.
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