Опубликовано 30 января 2024, 10:40
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Илон Маск чипировал первого человека. Миллиардер остался доволен результатом
Компания Neuralink занимается имплантируемыми нейрокомпьютерными интерфейсами, и первая операция по вживлению чипа в мозг человека прошла 28 января. Об этом основатель компании и миллиардер Илон Маск сообщил в своём блоге в X (ранее — Twitter). Он заявил, что вмешательство прошло удачно, а имплант работает, как задумывалось, и имеет большой потенциал.
Разрешение проводить операции на человеке от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) Минздрава США Neuralink получила ещё в мае 2023 года, но добровольцев набирать начала в сентябре. До этого компания проводила эксперимент на обезьянах.
Если идея с имплантом приживётся, то люди смогут легче и эффективнее управлять протезами, а также использовать телефон и компьютер без рук, просто силой мысли. В таком случае человечество сможет превратиться в расу киборгов и противостоять искусственному интеллекту, который набирает всё больше сил.
А ранее Маск дал прогноз на 2024 год. Вышло кратко и довольно пессимистично. Посмотреть, что предсказал миллиардер и бизнесмен, можно здесь.