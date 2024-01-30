Илон Маск чипировал первого человека. Миллиардер остался доволен результатом

Разрешение проводить операции на человеке от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) Минздрава США Neuralink получила ещё в мае 2023 года, но добровольцев набирать начала в сентябре. До этого компания проводила эксперимент на обезьянах.

Если идея с имплантом приживётся, то люди смогут легче и эффективнее управлять протезами, а также использовать телефон и компьютер без рук, просто силой мысли. В таком случае человечество сможет превратиться в расу киборгов и противостоять искусственному интеллекту, который набирает всё больше сил.

А ранее Маск дал прогноз на 2024 год. Вышло кратко и довольно пессимистично. Посмотреть, что предсказал миллиардер и бизнесмен, можно здесь.