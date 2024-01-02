Илон Маск дал прогноз на 2024 год. Коротко и печально
Американский предприниматель, основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск в 2023 году попал в список самых влиятельных людей по версии Time. Но это не мешает ему отвечать на комментарии в соцсети Х (бывший Twitter, которым теперь владеет Маск). На днях один из пользователей спросил, чего ждать от нового года «после четырёх лет безумия». Маск ответил ему кратко и необнадёживающе.
Маск написал, что 2024 год будет «ещё более безумным», чем предыдущие. Почему он так считает — миллиардер не уточнил. Investing отметил, что такое мнение может быть связано с тем, что в 2024 году в Америке пройдут выборы президента.
На эту же тему несколько лет назад высказывался российский политик Владимир Жириновский.
«Выборов в США в 2024 году не будет, потому что не будет самой Америки», — заявил он.