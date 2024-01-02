Илон Маск дал прогноз на 2024 год. Коротко и печально

Маск написал, что 2024 год будет «ещё более безумным», чем предыдущие. Почему он так считает — миллиардер не уточнил. Investing отметил, что такое мнение может быть связано с тем, что в 2024 году в Америке пройдут выборы президента.

На эту же тему несколько лет назад высказывался российский политик Владимир Жириновский.

«Выборов в США в 2024 году не будет, потому что не будет самой Америки», — заявил он.