Жизнь
10:40, 02 января 2024
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Илон Маск дал прогноз на 2024 год. Коротко и печально

Американский предприниматель, основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск в 2023 году попал в список самых влиятельных людей по версии Time. Но это не мешает ему отвечать на комментарии в соцсети Х (бывший Twitter, которым теперь владеет Маск). На днях один из пользователей спросил, чего ждать от нового года «после четырёх лет безумия». Маск ответил ему кратко и необнадёживающе.

Илон Маск дал прогноз на 2024 год. Коротко и печально
© Скриншот/YouTube-канал Real Time with Bill Maher

Маск написал, что 2024 год будет «ещё более безумным», чем предыдущие. Почему он так считает — миллиардер не уточнил. Investing отметил, что такое мнение может быть связано с тем, что в 2024 году в Америке пройдут выборы президента.

На эту же тему несколько лет назад высказывался российский политик Владимир Жириновский.

«Выборов в США в 2024 году не будет, потому что не будет самой Америки», — заявил он.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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