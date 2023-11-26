«Имеют право». Лопырёва высказалась о зарплатах футболистов
Российский футбол, как известно, не блещет яркими победами последние годы. При этом многие россияне негодуют, что несмотря на неудачи заработок у российских спортсменов совсем немаленький. Вернее, они зарабатывают десятки миллионов, а голов при этом так и не забивают. Телеведущая и фотомодель Виктория Лопырёва заявила, что на большие зарплаты спортсмены имеют право.
Как рассказала Лопырёва в интервью надежде Стрелец, футболисты, прежде всего, жертвуют своим здоровьем, а это их главный ресурс и физически они достаточно больные люди.
«Ну, во-первых, столько выпивать. И второе — это травмы, бесконечные физические нагрузки, напряжение, психологическое напряжение», — пояснила фотомодель. По её словам, их жизни не позавидуешь, так как то, что происходит за кадром, и то, что в реальности, — две разные вещи.
«Есть яркая красивая картинка, а есть жизнь. Люди имеют право зарабатывать большие деньги, когда они отдают собственное здоровье», — заявила Лопырёва.
Но, кстати, спорт в разумных дозах для здоровья полезен, особенно для сердечников. Чем — рассказали тут.