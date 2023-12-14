Имитация скорой и пьянка после ДТП. За что можно остаться без прав на два года

Автомобиль со спецсигналами

Условие: водитель управляет машиной, на которой незаконно установлены приборы для подачи специальных звуковых и световых сигналов. Это, например, могут проблесковые маяки, как на автомобилях ГИБДД или скорых. Если они ещё и включены, то наказание строже.

Срок лишения: от года до полутора лет с установленными и от полутора до двух лет с включёнными приборами.

Вождение в нетрезвом виде

Условие: водитель сам сел пьяным за руль или передал управление автомобилем нетрезвому человеку. В России нет допустимой дозы алкогольного опьянения, но есть допустимая погрешность алкотестеров — 0,16 промилле.

Срок лишения: от полутора до двух лет.

Пострадавшие в ДТП

Условие: при аварии по вине водителя человек получил травмы лёгкой или средней степени тяжести.

Срок лишения: от года до полутора лет или от полутора до двух лет.

Отказ от медицинского освидетельствования

Условие: водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения по требованию сотрудника полиции.

Срок лишения: от полутора до двух лет.

Употребление алкоголя после ДТП

Условие: водитель сразу после ДТП выпил, принял наркотики или психотропные вещества. Аналогичное наказание предусмотрено, если всё это водитель сделал после того, как его остановил полицейский.

Срок лишения: от полутора до двух лет.