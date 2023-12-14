Имитация скорой и пьянка после ДТП. За что можно остаться без прав на два года
Самое строгое наказание для нерадивых автомобилистов в России — лишение водительских прав. Остаться без них можно на разный срок: от одного месяца до двух лет. Зависеть будет от тяжести проступка водителя-лихача. Юристы рассказали, какие нарушения считаются самыми опасными и поэтому предполагают наиболее серьёзные санкции.
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Автомобиль со спецсигналами
Условие: водитель управляет машиной, на которой незаконно установлены приборы для подачи специальных звуковых и световых сигналов. Это, например, могут проблесковые маяки, как на автомобилях ГИБДД или скорых. Если они ещё и включены, то наказание строже.
Срок лишения: от года до полутора лет с установленными и от полутора до двух лет с включёнными приборами.
Вождение в нетрезвом виде
Условие: водитель сам сел пьяным за руль или передал управление автомобилем нетрезвому человеку. В России нет допустимой дозы алкогольного опьянения, но есть допустимая погрешность алкотестеров — 0,16 промилле.
Срок лишения: от полутора до двух лет.
Пострадавшие в ДТП
Условие: при аварии по вине водителя человек получил травмы лёгкой или средней степени тяжести.
Срок лишения: от года до полутора лет или от полутора до двух лет.
Отказ от медицинского освидетельствования
Условие: водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения по требованию сотрудника полиции.
Срок лишения: от полутора до двух лет.
Употребление алкоголя после ДТП
Условие: водитель сразу после ДТП выпил, принял наркотики или психотропные вещества. Аналогичное наказание предусмотрено, если всё это водитель сделал после того, как его остановил полицейский.
Срок лишения: от полутора до двух лет.