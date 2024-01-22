Инфекционист раскрыла правду о вирусе парагриппа

Грипп и парагрипп: отличия

Опасность и осложнения

Грипп поражает дыхательные пути. Могут быть серьёзные осложнения — например, пневмония с отёком лёгких, менингит и менингоэнцефалит.

Парагрипп поражает верхние дыхательные пути — нос, ротоглотку и гортань. Не вызывает серьёзных осложнений. Протекает намного легче — выздороветь можно уже через неделю после появления первых симптомов.

Жизнеспособность вируса

Вирус гриппа может жить на поверхностях до четырёх суток, вирус парагриппа — до 10 часов.

Симптомы

Грипп:

температура 37,5–39 C;

головная боль;

боль в мышцах, суставах;

озноб;

усталость;

кашель;

заложенность носа;

боль и першение в горле.

Парагрипп:

лихорадка;

ломота в теле;

слабость;

насморк, заложенность носа;

першение, боли в горле;

кашель;

затруднённое дыхание;

боль в области груди.

Возможность вакцинации

Прививка от гриппа существует — и для взрослых, и для детей. Вакцины от парагриппа нет.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил, что одновременно заразиться ковидом, гриппом и ОРВИ вполне реально. Хорошая новость — такие случаи бывают крайне редко.