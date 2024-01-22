Опубликовано 22 января 2024, 21:20
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Инфекционист раскрыла правду о вирусе парагриппа
Грипп и парагрипп — это острые респираторные вирусные инфекции. Они в чём-то схожи: один и тот же путь передачи — воздушно-капельный, совпадают многие симптомы. Но различий побольше, не зря это абсолютно разные заболевания. И, как оказалось, наиболее известный нам грипп куда опаснее. С чем это связано, рассказала врач-инфекционист Ирина Партилхаева.
Грипп и парагрипп: отличия
Опасность и осложнения
Грипп поражает дыхательные пути. Могут быть серьёзные осложнения — например, пневмония с отёком лёгких, менингит и менингоэнцефалит.
Парагрипп поражает верхние дыхательные пути — нос, ротоглотку и гортань. Не вызывает серьёзных осложнений. Протекает намного легче — выздороветь можно уже через неделю после появления первых симптомов.
Жизнеспособность вируса
Вирус гриппа может жить на поверхностях до четырёх суток, вирус парагриппа — до 10 часов.
Симптомы
Грипп:
- температура 37,5–39 C;
- головная боль;
- боль в мышцах, суставах;
- озноб;
- усталость;
- кашель;
- заложенность носа;
- боль и першение в горле.
Парагрипп:
- лихорадка;
- ломота в теле;
- слабость;
- насморк, заложенность носа;
- першение, боли в горле;
- кашель;
- затруднённое дыхание;
- боль в области груди.
Возможность вакцинации
Прививка от гриппа существует — и для взрослых, и для детей. Вакцины от парагриппа нет.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил, что одновременно заразиться ковидом, гриппом и ОРВИ вполне реально. Хорошая новость — такие случаи бывают крайне редко.