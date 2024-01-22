Жизнь
Опубликовано 22 января 2024, 21:20
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Инфекционист раскрыла правду о вирусе парагриппа

Грипп и парагрипп — это острые респираторные вирусные инфекции. Они в чём-то схожи: один и тот же путь передачи — воздушно-капельный, совпадают многие симптомы. Но различий побольше, не зря это абсолютно разные заболевания. И, как оказалось, наиболее известный нам грипп куда опаснее. С чем это связано, рассказала врач-инфекционист Ирина Партилхаева.
Инфекционист раскрыла правду о вирусе парагриппа
© Freepik/prostooleh

Грипп и парагрипп: отличия

Опасность и осложнения

Грипп поражает дыхательные пути. Могут быть серьёзные осложнения — например, пневмония с отёком лёгких, менингит и менингоэнцефалит.

Парагрипп поражает верхние дыхательные пути — нос, ротоглотку и гортань. Не вызывает серьёзных осложнений. Протекает намного легче — выздороветь можно уже через неделю после появления первых симптомов.

Жизнеспособность вируса

Вирус гриппа может жить на поверхностях до четырёх суток, вирус парагриппа — до 10 часов.

Симптомы

Грипп:

  • температура 37,5–39 C;
  • головная боль;
  • боль в мышцах, суставах;
  • озноб;
  • усталость;
  • кашель;
  • заложенность носа;
  • боль и першение в горле.

Парагрипп:

  • лихорадка;
  • ломота в теле;
  • слабость;
  • насморк, заложенность носа;
  • першение, боли в горле;
  • кашель;
  • затруднённое дыхание;
  • боль в области груди.

Возможность вакцинации

Прививка от гриппа существует — и для взрослых, и для детей. Вакцины от парагриппа нет.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил, что одновременно заразиться ковидом, гриппом и ОРВИ вполне реально. Хорошая новость — такие случаи бывают крайне редко.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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