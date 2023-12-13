Инсайдеры раскрыли, куда собралась переезжать Пугачёва. А денег хватит?

О том, что российская певица Алла Пугачёва и вместе с мужем — комиком-иноагентом Максимом Галкиным и детьми засобиралась в Лондон, рассказал друг, близкий семье. По его словам, в Лондоне Примадонна уже присмотрела дом.

К Великобритании артистка давно питает особую любовь: там дочь Пугачёвой — Кристина Орбакайте — рожала первого сына Никиту Преснякова, и в Лондоне давно живет её младший сын Дени Байсаров.

Соединённое Королевство певица выбрала, потому что климат Кипра не подошёл здоровью. Однако сердечно-сосудистый хирург Сабир Айдаев отметил, что климат Лондона ещё хуже переносится сердечниками и гипертониками — повышенная влажность и сырость только усиливают симптомы, а холод понижает иммунитет.

Интересно, откуда и деньги на дом, потому что риелторы всё уже подсчитали — приличный особняк в черте города обойдётся от 800 млн до 1,2 млрд рублей, а за чертой — 400–500 млн рублей. Для такого приобретения придётся продать всю недвижимость пары в России, даже знаменитый замок. Но быстро это сделать не получится — желающих потратить миллиард на такое нет.

У Филиппа Киркорова тем временем появилась не одна, а две Примадонны. Причём одна из них — в коробке. Как так получилось — можно почитать здесь.