Инсайдеры раскрыли, куда собралась переезжать Пугачёва. А денег хватит?
В попытке успеть за перемещениями российской певицы и её мужа-иноагента можно свернуть шею. Пара после начала СВО переехала в Израиль, а потом на Кипр, но там климат не подошёл Примадонне, и она засобиралась в Великобританию. Артистка уже присмотрела дом в Лондоне, но эксперты искренне недоумевают, где Пугачёва будет брать на него деньги.
О том, что российская певица Алла Пугачёва и вместе с мужем — комиком-иноагентом Максимом Галкиным и детьми засобиралась в Лондон, рассказал друг, близкий семье. По его словам, в Лондоне Примадонна уже присмотрела дом.
К Великобритании артистка давно питает особую любовь: там дочь Пугачёвой — Кристина Орбакайте — рожала первого сына Никиту Преснякова, и в Лондоне давно живет её младший сын Дени Байсаров.
Соединённое Королевство певица выбрала, потому что климат Кипра не подошёл здоровью. Однако сердечно-сосудистый хирург Сабир Айдаев отметил, что климат Лондона ещё хуже переносится сердечниками и гипертониками — повышенная влажность и сырость только усиливают симптомы, а холод понижает иммунитет.
Интересно, откуда и деньги на дом, потому что риелторы всё уже подсчитали — приличный особняк в черте города обойдётся от 800 млн до 1,2 млрд рублей, а за чертой — 400–500 млн рублей. Для такого приобретения придётся продать всю недвижимость пары в России, даже знаменитый замок. Но быстро это сделать не получится — желающих потратить миллиард на такое нет.
У Филиппа Киркорова тем временем появилась не одна, а две Примадонны. Причём одна из них — в коробке. Как так получилось — можно почитать здесь.