Инспектор ДПС предлагает договориться на месте. Как поступить водителю?

В жизни даже самого аккуратного водителя может случиться такая неприятность, как нарушение ПДД. И, конечно же, откуда-то из-за угла выскочит инспектор ДПС, который всё видел и готов зафиксировать, а потом выписать штраф или даже лишить водительских прав.

В такие моменты велик соблазн предложить взятку. Но тут просто — откажитесь от идеи сразу, потому что лучше заплатить штраф, каким бы он ни был, чем влететь на уголовную статью о даче взятки. Там вообще реальный срок грозит, рассказал «Прайму» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Но что делать, если выйти из непростой ситуации предлагает сам инспектор? Есть, конечно, шанс, что он действительно просто хочет получить на лапу и всё, но какие гарантии? Есть хорошая вероятность, что он проверяет водителя и, как только тот согласится, сразу оформит его как взяточника, предлагающего деньги должностному лицу.

Даже если водитель опасается, что после отказа инспектор начнёт лютовать и понапишет чего не было, это всё равно всё ещё административная статья и штраф. Адвокат посоветовал обойтись без взятки, чтобы случайно не угодить в тюрьму.

Тем более что некоторые штрафы вообще смешные. Например, если поймают водителя, в машине которого не пристегнулся пассажир (причём что на переднем, что на заднем сиденье), то ему грозит штраф в 500 рублей, но инспектор может и просто погрозить пальцем и отпустить.