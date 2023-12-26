Инстасамка назвала продукты, от которых отказалась, чтобы похудеть на 20 кг
Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) стала участницей нового выпуска YouTube-шоу гимнастки Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка». Певица рассказала о своей жизни, в том числе о детстве, родителях и муже, а также о лишнем весе и диетах. Когда-то Зотова при росте 154 сантиметра весила 60 килограммов. Ей удалось сбросить 20 кг.
По словам Зотеевой, когда она в 17 лет стала жить сама, ела всё, что казалось вкусным, в том числе очень много мучного, фастфуда, пила холодные чаи с сахаром, кофе с сиропом, но не воду.
Но потом Инстасамка перешла на правильное питание, занималась спортом и соблюдала режим. Теперь в её холодильнике нет теста, молока и молочных продуктов и мороженого. Также она не ест шоколад, кроме горького, не пьёт газировки и любой кофе.
До этого рэперша заявила, что пожалела об операции по увеличению ягодиц. Она хочет избавиться от имплантов, но не во всех смыслах этого слова — когда их извлекут, артистка думает сделать арт-объект.