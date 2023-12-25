Инстасамка захотела создать арт-объект из своих ягодиц. Но придётся вынуть импланты
Популярная российская рэперша Инстасамка призналась журналистам, что пожалела о сделанной операции по увеличению ягодиц. Артистка, чьё настоящее имя Дарья Зотеева, рассказала, что подумывает избавиться от имплантов, чтобы приобрести более натуральные формы. А куда деть силикон, она уже придумала, в искусство — творческая личность всё-таки.
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Инстасамка рассказала, что операция по уменьшению ягодиц дело ещё не решённое, но над этим вопросом рэперша усиленно размышляет. И куда деть импланты, она уже придумала — из них можно создать арт-объект. Но для этого исполнительница хочет получить их в натуральном виде.
Инстасамка рассказала, что подождала бы, пока импланты высохнут, и поместила бы их в стеклянный куб. Куда потом отправилась бы инсталляция — она не уточнила, но, скорее всего, на самое видное место в доме.
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