Инстасамка захотела создать арт-объект из своих ягодиц. Но придётся вынуть импланты

Инстасамка рассказала, что операция по уменьшению ягодиц дело ещё не решённое, но над этим вопросом рэперша усиленно размышляет. И куда деть импланты, она уже придумала — из них можно создать арт-объект. Но для этого исполнительница хочет получить их в натуральном виде.

Инстасамка рассказала, что подождала бы, пока импланты высохнут, и поместила бы их в стеклянный куб. Куда потом отправилась бы инсталляция — она не уточнила, но, скорее всего, на самое видное место в доме.

Ранее выяснилось, что молодой певец Кирилл Леликов, он же K.KRASH, продал квартиру в Липецке ради совместного трека с Инстасамкой.