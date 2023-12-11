Иосиф Пригожин попал в больницу с тем же диагнозом, что и Лера Кудрявцева
В сезон холодов никто не застрахован от простуд, гриппа и прочих подобных болячек. И, как известно, не все их можно вылечить горячим чаем с лимоном. Вот и известного продюсера Иосифа Пригожина подвёл иммунитет — он попал в больницу. В беседе с журналистами он отказался рассказывать о том, что случилось, — спешил на капельницу. Но утаить причину госпитализации всё-таки не вышло.
В беседе с ТАСС ассистент Пригожина Станислав Калинкин заявил, что «пока не ясно», что с продюсером, но есть подозрение на пневмонию.
Выяснить подробности попыталась и журналистка и блогер Ксения Собчак. Она смогла дозвониться до Пригожина, который рассказал, что лежит в частной клинике в подмосковной деревне Лапино. У мужа Валерии грипп, есть подозрение на пневмонию. Продюсер также добавил, что не понимает, с чего началась паника.
Ранее из-за пневмонии отменила выступление в Минске Лера Кудрявцева. Она должна была появиться на «Песне года», но сейчас, как и Пригожин, лежит под капельницей.
Впрочем, зимой болеют многие. Недавно Лариса Долина давала концерт, а в перерывах бегала за кулисы, чтобы принимать лекарства.