Жизнь
12:00, 10 января 2024
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Исчезла в горах. В Турции ищут пропавшую неделю назад россиянку

40-летняя Надежда Ярыгина решила провести новогодние праздники в Турции и 31 декабря улетела в Кемер. Обратный билет был куплен на 8 января. Но женщина до сих пор не вернулась — ни на родину, ни в отель в посёлке Кириш, в котором жила на отдыхе. Известно лишь, что 4 января она отправилась на прогулку в местные горы. До сих пор местонахождение туристки не прояснилось.

Исчезла в горах. В Турции ищут пропавшую неделю назад россиянку
© Freepik/wirestock

Тревогу забили родственники путешественницы. Сотрудники отеля обнаружили в её номере паспорт, документы по туру и много лекарств. Смартфона не было, в Сети женщина также не появлялась с 4 января.

Ярыгину ищут местные правоохранители. По данным Baza, проверяют ближайшие пешеходные маршруты. «Стархит» написал, что, со слов подруги пропавшей, её ищут только недалеко от отеля.

Родители туристки написали заявление в российскую полицию.

А в России недавно пропал 50-летний рэпер Сергей Булавинцев. 30 декабря произошёл пожар в его доме в Московской области. После этого мужчина уехал на электричке, и больше его никто не видел.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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