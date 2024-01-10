Исчезла в горах. В Турции ищут пропавшую неделю назад россиянку

Тревогу забили родственники путешественницы. Сотрудники отеля обнаружили в её номере паспорт, документы по туру и много лекарств. Смартфона не было, в Сети женщина также не появлялась с 4 января.

Ярыгину ищут местные правоохранители. По данным Baza, проверяют ближайшие пешеходные маршруты. «Стархит» написал, что, со слов подруги пропавшей, её ищут только недалеко от отеля.

Родители туристки написали заявление в российскую полицию.

А в России недавно пропал 50-летний рэпер Сергей Булавинцев. 30 декабря произошёл пожар в его доме в Московской области. После этого мужчина уехал на электричке, и больше его никто не видел.