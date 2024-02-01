Опубликовано 01 февраля 2024, 12:00
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История с задержанием группы «Би-2» закончилась хеппи-эндом
Всё участники «Би-2» прилетели в Израиль из Таиланда. В Тель-Авиве их встретил один из лидеров коллектива Лёва Би-2 (Егор Бортник, признан в России иноагентом), который прилетел в страну ранее. После этого артисты сели в чёрный микроавтобус и уехали. Музыкантов задержали 25 января в Таиланде за то, что они провели два концерта без разрешения на работу. Им пришлось заплатить штраф, а дальше решался вопрос об их депортации из страны. Всего в группе семь человек. У пятерых гражданство России, ещё двое — с паспортами Израиля и Австралии.
Как сообщили в МИД Израиля, всех музыкантов удалось освободить благодаря усилиям израильского МИД и посольства еврейского государства в Таиланде. Напомним, что Лёва Би-2 улетел в Израиль 30 января, а оставшихся музыкантов хотели экстрадировать в Россию. Вечером 31 января стало известно, что их отпустили в Тель-Авив.
Ранее организатор концертов «Би-2» в Таиланде VPI Event объяснил, что визы для участников группы были оформлены некорректно. Это и привело к проблемам у рокеров.
Больше о задержании участников группы «Би-2» можно узнать в этом материале.