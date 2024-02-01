История с задержанием группы «Би-2» закончилась хеппи-эндом

Как сообщили в МИД Израиля, всех музыкантов удалось освободить благодаря усилиям израильского МИД и посольства еврейского государства в Таиланде. Напомним, что Лёва Би-2 улетел в Израиль 30 января, а оставшихся музыкантов хотели экстрадировать в Россию. Вечером 31 января стало известно, что их отпустили в Тель-Авив.

Ранее организатор концертов «Би-2» в Таиланде VPI Event объяснил, что визы для участников группы были оформлены некорректно. Это и привело к проблемам у рокеров.

Больше о задержании участников группы «Би-2» можно узнать в этом материале.