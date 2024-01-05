Итальянцы разругались из-за новой пиццы. К такой начинке они оказались не готовы

Пиццайоло в третьем поколении Джино Сорбильо из Неаполя неплохо разбирается в своём деле, иначе не смог бы открыть более 20 ресторанов по всему миру, в том числе в Майями, Токио и на Ибице. И недавно он придумал новый рецепт пиццы, назвав её Margherita con Ananas. Как понятно из названия — это маргарита с ананасами, но без томатного соуса, зато с кучей видов сыра.

Ананасы в пицце для итальянца — оскорбление хуже спагетти болоньезе. Причём совершенно неизвестно почему. Так или иначе, Сорбильо в социальных сетях завалили негативными комментариями и даже угрозами, а его пиццу обсудили на национальном телевидении.

Пиццайоло не понимает, почему итальянцы так ненавидят ананасы. Они используются в Европе со времен Колумба, а у пиццы нет какого-то жёсткого рецепта. Например, сейчас в неё добавляют то, о чём 10 лет назад и подумать не могли, вроде джема, рукколы, ветчины или мортаделлы (варёной колбасы из Болоньи).

Тем, кто попробовал такую маргариту с ананасами, она понравилась, но не понятно, сможет ли она противостоять чтящим традиции местным жителям.

А если хочется попробовать идеальную пасту, то необязательно ехать в Италию или даже в ресторан, всё можно сделать самому, а как — читайте здесь.