Жизнь
Опубликовано 16 февраля 2024, 00:10
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Иван Янковский: топ-8 фактов об актёре

Вова-Адидас из «Слова пацана» или Евгений Боков из «Фишера»? Или вовсе Михаил Штапич из «Плейлиста волонтёра»? Все эти роли сыграл актёр Иван Янковский. Что еще известно о молодой звезде театра и кино?
Иван Янковский: топ-8 фактов об актёре

© ivanfilippovich/ Instagram (компания-владелец Meta — запрещённая в РФ экстремистская организация)

  • Представитель актёрской династии. Его родители, Филипп Янковский и Оксана Фандера, сестра Елизавета Янковская, играют в театре кино. Дедушка — народный артист СССР Олег Янковский, бабушка — заслуженная артистка России Людмила Зорина.
  • Женат на актрисе Диане Пожарской, с которой познакомился на съёмках фильма «Чемпион мира».
  • Есть сын Олег.
  • В детстве играл в теннис.
  • Любит животных. Есть 2 кота.
  • В детстве хотел стать врачом. Или поваром.
  • На его счету больше 30 фильмов и сериалов. Самые известные из них: «Слово пацана.Кровь на асфальте», «Фишер», «Плейлист волонтёра», «Топи», «Дама пик».
  • Есть много кинонаград: «Золотой орёл», «Кинотавр», «Звезда Театрала», «Человек года GQ», «КиноРепортёр» в номинации «Актёр года».
Автор:Екатерина Шаповалова
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