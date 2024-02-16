Иван Янковский: топ-8 фактов об актёре

Вова-Адидас из «Слова пацана» или Евгений Боков из «Фишера»? Или вовсе Михаил Штапич из «Плейлиста волонтёра»? Все эти роли сыграл актёр Иван Янковский. Что еще известно о молодой звезде театра и кино?