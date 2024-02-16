Опубликовано 16 февраля 2024, 00:10
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Иван Янковский: топ-8 фактов об актёре
Вова-Адидас из «Слова пацана» или Евгений Боков из «Фишера»? Или вовсе Михаил Штапич из «Плейлиста волонтёра»? Все эти роли сыграл актёр Иван Янковский. Что еще известно о молодой звезде театра и кино?
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- Представитель актёрской династии. Его родители, Филипп Янковский и Оксана Фандера, сестра Елизавета Янковская, играют в театре кино. Дедушка — народный артист СССР Олег Янковский, бабушка — заслуженная артистка России Людмила Зорина.
- Женат на актрисе Диане Пожарской, с которой познакомился на съёмках фильма «Чемпион мира».
- Есть сын Олег.
- В детстве играл в теннис.
- Любит животных. Есть 2 кота.
- В детстве хотел стать врачом. Или поваром.
- На его счету больше 30 фильмов и сериалов. Самые известные из них: «Слово пацана.Кровь на асфальте», «Фишер», «Плейлист волонтёра», «Топи», «Дама пик».
- Есть много кинонаград: «Золотой орёл», «Кинотавр», «Звезда Театрала», «Человек года GQ», «КиноРепортёр» в номинации «Актёр года».