Ивлеева извинилась за скандал с Vacio на «голой» вечеринке и сделала щедрый жест

Блогерша объяснила, что в 2022-м провела несколько крупных съёмок для журнала Playboy. И закрытая презентация для звёзд шоу-бизнеса была посвящена этим съёмкам. Второй день вечеринки уже проходил по билетам. На него пришли 1500 человек, при этом всё было по всем правилам проведения массовых мероприятий.

Ивлеева добавила, что дресс-код мероприятия был «почти голым». Рэпера Vacio, который разделся до носка, предупредили, что проходить даже на закрытую встречу в таком виде неприемлемо, но он взял всю ответственность на себя.

Скандальное видео с Vacio, по словам организатора, снимать было неуместно. Но теперь она переведёт все, деньги, вырученные от продаж билетов, на благотворительность. «Не в качестве акта добрых дел ради оправдания, а просто потому что это единственный возможный вариант развития событий в данном ключе», — заявила блогерша.

Больше о том, как прошла скандальная вечеринка, читайте здесь.