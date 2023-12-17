Ивлеева отказалась от последнего, что связывало её с Элджеем

Об смене фамилии блогерши узнали журналисты Mash. По их информации, все документы Ивлеева переоформила ещё 13 декабря.

С Элджеем телеведущая «Орла и решки» стала встречаться в 2018 году, а пожениться пара решила в 2019 году. О разладе в отношениях слухи поползли в 2021 году, тогда же знаменитости и разошлись.

Элджею после развода достались две иномарки, а вот Ивлеевой — всё остальное, а точнее: 4 га земли, двухэтажный дом, гараж на 5 автомобилей и другое. Всего её имущество оценивалось в 150 млн рублей.

С рэпером Ивлеева продолжает встречаться за обедами и сохраняет дружеские отношения. Но после последних посиделок блогерша призналась, чего в её жизни точно больше не будет.