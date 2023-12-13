Ивлеева после встречи с бывшим призналась, чего в её жизни больше не будет

Ивлеева и Элджей сняли шуточный ролик о разводе, и съёмки затянулись надолго, совсем нарушив какой бы то ни было режим актрисы. С трудом проснувшись на следующее утро, Ивлеева поняла, что больше на такие подвиги неспособна. Об этом она и рассказала поклонникам.

«Это точно не моя история. Мы из этого выросли, мы туда больше не пойдём», — заявила блогерша, которая теперь будет следить за своим режимом сна тщательнее.

Вероятно, так же, как и фанаты за её личной жизнью. После расставания с Элджеем в 2021 году блогерша успела устроить шоу «Сердце Ивлеевой», на котором нашла себе кавалера, но отношения с ним долго не продлились. А теперь ничего с актрисой не понятно. Но она призналась, что у неё кто-то есть. Подробнее об этом читайте здесь.