Жизнь
17:20, 04 января 2024
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Ивлеева решила на время уехать в Дубай после «голой» вечеринки

Настя Ивлеева решила на время переехать в Дубай, утверждает телеграм-канал «Небожена». По его данным, блогерша планирует пересидеть там скандал с «почти голой» вечеринкой, за которую теперь костерят и отменяют её участников на ТВ. Вернуться Ивлеева планирует через несколько месяцев, говорится в публикации. Откуда такая информация, анонимный канал не раскрывает.

Ивлеева решила на время уехать в Дубай после «голой» вечеринки
© vk.com/ivlei

До этого ещё один блог в телеграме, «Светские хроники», предположил, что на фоне хейта у Ивлеевой могла начаться анорексия. По данным источника сетевого издания, сейчас телеведущая весит меньше 45 кг.

В декабре в столичном клубе «Мутабор» прошла «почти голая» вечеринка Ивлеевой. Среди звёздных гостей в откровенных нарядах щеголяли Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак, Дима Билан и многие другие.

Но пострадали в итоге не только они. Например, Михаила Шуфутинского вырезали из телеверсии «Песни года». Всё потому, что он спел с Киркоровым дуэтом.

О том, кто из звёзд не пришёл на «голую» вечеринку, хотя их и звали, читайте здесь.

Автор:Виктор Круглов
Редакция
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