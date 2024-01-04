Ивлеева решила на время уехать в Дубай после «голой» вечеринки

До этого ещё один блог в телеграме, «Светские хроники», предположил, что на фоне хейта у Ивлеевой могла начаться анорексия. По данным источника сетевого издания, сейчас телеведущая весит меньше 45 кг.

В декабре в столичном клубе «Мутабор» прошла «почти голая» вечеринка Ивлеевой. Среди звёздных гостей в откровенных нарядах щеголяли Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак, Дима Билан и многие другие.

Но пострадали в итоге не только они. Например, Михаила Шуфутинского вырезали из телеверсии «Песни года». Всё потому, что он спел с Киркоровым дуэтом.

О том, кто из звёзд не пришёл на «голую» вечеринку, хотя их и звали, читайте здесь.