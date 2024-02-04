Ивлеева решила засудить свой завод по производству газировки

Судиться с заводом собирается компания «Коленки пчелы», которую Ивлеева учредила вместе с Виталиусом Паулюсом и Алексеем Клочковым. Какие конкретно претензии у них возникли к предприятию, не раскрывается.

По данным Shot, иск может быть связан с остановкой производства энергетиков. После того как Ивлеева устроила скандальную «голую вечеринку», продукция Easy Peasy стала пропадать из торговых сетей. Даже в онлайн-магазинах найти её можно с трудом.

Компания «Коленки пчелы» приносила Ивлеевой неплохой доход. Блогерша была серьёзно настроена зарабатывать на своих чипсах и газировке. Она лично проверяла наличие товаров её бренда в магазинах и даже поскандалила из-за этого с крупной торговой сетью.

Выручка «Коленок пчелы» по итогам 2022 года составила 445 млн рублей, а чистая прибыль — 37 млн. При этом фирма заплатила 23 млн рублей налогов.

Вопрос с налогами — тонкий для многих блогеров. После скандала с «голой вечеринкой» налоговая решила присмотреться к Ивлеевой. Как выяснилось, блогерша была не совсем честна с государством.