Жизнь
Опубликовано 04 февраля 2024, 14:40
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Ивлеева решила засудить свой завод по производству газировки

Блогерша Настя Ивлеева уже несколько лет выпускает чипсы и безалкогольные напитки под маркой Easy Peasy (с англ. «проще простого»). Энергетики разливают на заводе «Сила воина Евразия», который находится в городе Вязьме Смоленской области. К нему-то и появились претензии у звезды. Сумма исковых претензий — 4,6 млн рублей. Правда, пока непонятно, чего она хочет, кроме денег.
agentgirl / Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

agentgirl / Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Судиться с заводом собирается компания «Коленки пчелы», которую Ивлеева учредила вместе с Виталиусом Паулюсом и Алексеем Клочковым. Какие конкретно претензии у них возникли к предприятию, не раскрывается.

По данным Shot, иск может быть связан с остановкой производства энергетиков. После того как Ивлеева устроила скандальную «голую вечеринку», продукция Easy Peasy стала пропадать из торговых сетей. Даже в онлайн-магазинах найти её можно с трудом.

Компания «Коленки пчелы» приносила Ивлеевой неплохой доход. Блогерша была серьёзно настроена зарабатывать на своих чипсах и газировке. Она лично проверяла наличие товаров её бренда в магазинах и даже поскандалила из-за этого с крупной торговой сетью.

Выручка «Коленок пчелы» по итогам 2022 года составила 445 млн рублей, а чистая прибыль — 37 млн. При этом фирма заплатила 23 млн рублей налогов.

Вопрос с налогами — тонкий для многих блогеров. После скандала с «голой вечеринкой» налоговая решила присмотреться к Ивлеевой. Как выяснилось, блогерша была не совсем честна с государством.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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