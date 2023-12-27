Ивлееву заподозрили в неуплате налогов больше чем на 130 млн рублей

Индивидуальный предприниматель Анастасия Узенюк (настоящая фамилия Ивлеевой) платит налоги по упрощённой схеме. При этом в 2020 году она учредила компанию «Ивлеева Продакшн», которая тоже работает на «упрощёнке», выяснили налоговики.

В ФНС считают, что юридические лица, аффилированные с Ивлеевой, предположительно, могли использовать схему дробления бизнеса (т. е. разделения крупной компании на несколько небольших), чтобы уходить от налогов. Источник РБК сообщил, что с 2020 по 2022 год Ивлеева могла не доплатить в казну более 130 млн рублей налогов.

После вечеринки у Ивлеевой начались проблемы с рекламодателями. Также к ней подали коллективный иск на 1 млрд рублей. Сама блогерша записала два видео с извинениями и попросила дать ей второй шанс.