Ивлееву заподозрили в романе со студентом на 11 лет младше неё. Это тоже бес в ребро?
Российская блогерша и телеведущая Настя Ивлеева спустя два года после развода с рэпером Элджеем решила, видимо, наладить личную жизнь. Её начали всё чаще видеть с 21-летним студентом на различных вечеринках, но раскрыли её в итоге инсайдеры, которые и подтвердили роман с молодым парнем. Слухи об их отношениях начались ещё в сентябре.
© agentgirl/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
31-летняя Ивлеева и не скрывала, что у неё после развода бывали отношения. «Влюбляюсь, расстаюсь — всё как у людей. На данный момент моё сердце занято», — говорила она недавно в интервью. И наконец журналистам удалось узнать, кем же оно занято.
Новым кавалером актрисы оказался 21-летний студент Финансового университета при Правительстве РФ Борис Махмуров. Он ещё подрабатывает моделью. По информации инсайдеров, пара часто ходит по столичным мероприятиям и отдыхает в загородном доме Ивлеевой. Она даже подумывает о ребёнке, но насколько это серьёзные мысли — пока непонятно.
О том, что отношения движутся в серьёзном направлении, говорит и тот факт, что телеведущая наконец-то сменила в документах фамилию, вернув девичью. До этого, несмотря на развод с Элджеем, она два года носила его фамилию — Узенюк.
А после последней встречи с бывшим блогерша поняла, чего в её жизни больше никогда не будет.