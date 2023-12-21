Ивлееву заподозрили в романе со студентом на 11 лет младше неё. Это тоже бес в ребро?

31-летняя Ивлеева и не скрывала, что у неё после развода бывали отношения. «Влюбляюсь, расстаюсь — всё как у людей. На данный момент моё сердце занято», — говорила она недавно в интервью. И наконец журналистам удалось узнать, кем же оно занято.

Новым кавалером актрисы оказался 21-летний студент Финансового университета при Правительстве РФ Борис Махмуров. Он ещё подрабатывает моделью. По информации инсайдеров, пара часто ходит по столичным мероприятиям и отдыхает в загородном доме Ивлеевой. Она даже подумывает о ребёнке, но насколько это серьёзные мысли — пока непонятно.

О том, что отношения движутся в серьёзном направлении, говорит и тот факт, что телеведущая наконец-то сменила в документах фамилию, вернув девичью. До этого, несмотря на развод с Элджеем, она два года носила его фамилию — Узенюк.

А после последней встречи с бывшим блогерша поняла, чего в её жизни больше никогда не будет.