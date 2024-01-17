Из аптек в России пропал жизненно важный препарат. Он нужен сердечникам

О том, что жизненно важный препарат заканчивается, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на Минздрав. Уточняется, что запасов лекарства осталось меньше чем на месяц.

Как объяснил гендиректор аптечного маркетплейса «Здравсити» Борис Попов, компания «Сервье», которая является официальным дистрибьютером «Эффиента» в России, возобновлять поставки не планирует.

По данным Минздрава России, у «Эффиента» есть аналоги с действующим веществом клопидогрел, тикагрелор и так далее. Нехватки последних на российском рынке нет и не предвидится. При необходимости лечащий врач может назначить препараты от других производителей.

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