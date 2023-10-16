Из уха россиянки достали живого таракана. Плюс одна фобия

Как пояснила завотделения оториноларингологии Кристина Таджикулова, в Видновскую больницу обратилась 40-летняя россиянка. Она посетовала на шумы в ухе и ощущение шевеления. При осмотре медики нашли в ухе таракана. С помощью микрохирургических щипцов его достали из наружного слухового прохода.

Никаких осложнений процедура не вызывала, да и насекомое внутри ничего не повредило. Так что с женщиной всё хорошо. Остаётся гадать как таракан мог заползти россиянке в ухо.

Врачи напомнили, что пытаться достать инородное тело из уха самостоятельно не стоит — можно только протолкнуть предмет глубже. А ещё есть риск повредить барабанную перепонку и тогда можно вообще потерять слух. О том, чем помимо тараканов грозит боль в ушах, можно узнать в этом материале.