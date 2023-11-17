Из-за этих ошибок кровь превращается в желе. Узнайте, как избежать тромбозов и инфарктов

Густая кровь: причины

Едите мало белка

Недостаток белка заставляет кровь становиться гуще. И у этого могут быть последствия: увеличивается риск развития варикоза, тромбофлебита, стенокардии, инфаркта и прочего. Чтобы этого не допустить, врач-токсиколог Михаил Кутушов порекомендовал есть нежирные сорта мяса — лучше всего индейки и птицы, морскую рыбу, яйца и молочные продукты.

Врач-эндокринолог, д. м. н. Зухра Павлова считает, что белок можно добавлять в каждый приём пищи. К примеру, завтракаете кашей — плюсом съешьте одно яйцо. Но существуют, по её мнению, и варианты получше:

яичница и кусок цельнозернового хлеба;

яичница или омлет с овощами, идеально, если приготовите в мультиварки или в сотейнике без добавления масла.

Не завтракаете

Павлова напомнила, что завтрак — самый важный приём пищи за день и пропускать его нельзя.

«Утром активность надпочечников и желудочно-кишечного тракта очень высокая, и в этот момент нужно обязательно плотно поесть, причём и белки, и углеводы», — объяснила она.

Не пьёте воду утром

По словам эндокринолога, человек просыпается с недостатком воды в организме, причём самым большим за все сутки. Вместе с этим объём циркулирующей крови меньше, и сердцу приходится перекачивать её в очень густом виде.

Поэтому, чтобы помочь организму, нужно натощак выпивать стакан тёплой воды — 40–45 радусов.

Едите много сахара

Кутушов предупредил, что кровь становится густой и из-за сахара , а это вклад в развитие тромбоза.

Норма белка на человека

Рекомендуемая норма — 1 г белка на 1 кг веса , рассказал гастроэнтеролог, гепатолог, к. м. н. Сергей Вялов.

Но каждый случай индивидуален — в зависимости от потребностей организма и физической активности. Например, если человек занимается спортом или набирает мышечную массу, ему нужно больше белка. Главное — не перестараться.