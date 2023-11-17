Из-за этих ошибок кровь превращается в желе. Узнайте, как избежать тромбозов и инфарктов
Есть четыре ошибки, из-за которых кровь становится более густой. Две из них вы можете стабильно совершать прямо после пробуждения. Сердцу сложнее качать вязкую кровь, поэтому такие эксперименты чреваты приобретением смертельно опасных болячек, предупредил токсиколог Михаил Кутушов. А эндокринолог Зухра Павлова рассказала, почему важно не пропускать завтрак и пить натощак воду.
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Густая кровь: причины
Едите мало белка
Недостаток белка заставляет кровь становиться гуще. И у этого могут быть последствия: увеличивается риск развития варикоза, тромбофлебита, стенокардии, инфаркта и прочего. Чтобы этого не допустить, врач-токсиколог Михаил Кутушов порекомендовал есть нежирные сорта мяса — лучше всего индейки и птицы, морскую рыбу, яйца и молочные продукты.
Врач-эндокринолог, д. м. н. Зухра Павлова считает, что белок можно добавлять в каждый приём пищи. К примеру, завтракаете кашей — плюсом съешьте одно яйцо. Но существуют, по её мнению, и варианты получше:
- яичница и кусок цельнозернового хлеба;
- яичница или омлет с овощами, идеально, если приготовите в мультиварки или в сотейнике без добавления масла.
Не завтракаете
Павлова напомнила, что завтрак — самый важный приём пищи за день и пропускать его нельзя.
«Утром активность надпочечников и желудочно-кишечного тракта очень высокая, и в этот момент нужно обязательно плотно поесть, причём и белки, и углеводы», — объяснила она.
Не пьёте воду утром
По словам эндокринолога, человек просыпается с недостатком воды в организме, причём самым большим за все сутки. Вместе с этим объём циркулирующей крови меньше, и сердцу приходится перекачивать её в очень густом виде.
Поэтому, чтобы помочь организму, нужно натощак выпивать стакан тёплой воды — 40–45 радусов.
Едите много сахара
Кутушов предупредил, что кровь становится густой и из-за сахара , а это вклад в развитие тромбоза.
Норма белка на человека
Рекомендуемая норма — 1 г белка на 1 кг веса , рассказал гастроэнтеролог, гепатолог, к. м. н. Сергей Вялов.
Но каждый случай индивидуален — в зависимости от потребностей организма и физической активности. Например, если человек занимается спортом или набирает мышечную массу, ему нужно больше белка. Главное — не перестараться.