Из-за этой привычки вы проспите Новый год. Предупреждение сомнолога
Чтобы продержаться и не проспать весь Новый год, нужно заранее подумать, чем вы будете заниматься до застолья. Сомнолог, руководитель Центра сомнологии КДЦ «Медси» Татьяна Суренкова посоветовала в течение дня вздремнуть пару часов. Но чего точно не стоит делать, так это пить много кофе. Если есть такая привычка, она может сыграть с вами злую шутку. Зарядившись кофеином, вы не сможете вздремнуть днём, а ближе к ночи начнёте чувствовать себя измотанными.
Вот ещё несколько советов для бодрости в день торжества:
- сделайте в комнате хорошее освещение, чтобы оно не клонило в сон;
- слушайте весёлую музыку;
- не сидите дома, сходите на улицу и слепите снеговика, подышите свежим воздухом;
- съешьте мандарин и выпейте апельсиновый сок — цитрусовые отлично бодрят;
- зажгите ароматические свечи.
Слишком много алкоголя на Новый год пить не стоит, иначе утром проснётесь разбитыми и уставшими, с похмельем. Сладкие алкогольные коктейли ещё сильнее ухудшают сон. Лучше в новогоднюю ночь съесть побольше зелени и продуктов с витамином C.