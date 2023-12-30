Жизнь
10:00, 30 декабря 2023
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Из-за этой привычки вы проспите Новый год. Предупреждение сомнолога

Чтобы продержаться и не проспать весь Новый год, нужно заранее подумать, чем вы будете заниматься до застолья. Сомнолог, руководитель Центра сомнологии КДЦ «Медси» Татьяна Суренкова посоветовала в течение дня вздремнуть пару часов. Но чего точно не стоит делать, так это пить много кофе. Если есть такая привычка, она может сыграть с вами злую шутку. Зарядившись кофеином, вы не сможете вздремнуть днём, а ближе к ночи начнёте чувствовать себя измотанными.

Из-за этой привычки вы проспите Новый год. Предупреждение сомнолога
© freepik.com/pvproductions

Вот ещё несколько советов для бодрости в день торжества:

  • сделайте в комнате хорошее освещение, чтобы оно не клонило в сон;
  • слушайте весёлую музыку;
  • не сидите дома, сходите на улицу и слепите снеговика, подышите свежим воздухом;
  • съешьте мандарин и выпейте апельсиновый сок — цитрусовые отлично бодрят;
  • зажгите ароматические свечи.

Слишком много алкоголя на Новый год пить не стоит, иначе утром проснётесь разбитыми и уставшими, с похмельем. Сладкие алкогольные коктейли ещё сильнее ухудшают сон. Лучше в новогоднюю ночь съесть побольше зелени и продуктов с витамином C.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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