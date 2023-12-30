Из-за этой привычки вы проспите Новый год. Предупреждение сомнолога

Вот ещё несколько советов для бодрости в день торжества:

сделайте в комнате хорошее освещение, чтобы оно не клонило в сон;

слушайте весёлую музыку;

не сидите дома, сходите на улицу и слепите снеговика, подышите свежим воздухом;

съешьте мандарин и выпейте апельсиновый сок — цитрусовые отлично бодрят;

зажгите ароматические свечи.

Слишком много алкоголя на Новый год пить не стоит, иначе утром проснётесь разбитыми и уставшими, с похмельем. Сладкие алкогольные коктейли ещё сильнее ухудшают сон. Лучше в новогоднюю ночь съесть побольше зелени и продуктов с витамином C.