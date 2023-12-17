Изменил муж? Психотерапевт дал 6 советов, как жить дальше

Как пережить измену

1. Признать, что это случилось

По словам Гилберт, признание своих эмоций — это неотъемлемая часть исцеления, а отрицание своих чувств — крайняя реакция на травму. Поэтому факт неверности партнёра нужно признать, а не закрывать на него глаза и пытаться так жить дальше.

2. Поговорить с партнёром

Когда будете готовы, устройте откровенный разговор о измене и том, что человек хочет от отношений в будущем. Можно заранее подготовить интересующие вас вопросы, но их не должно быть слишком много, считает Гилберт.

3. Установить границы

Психотерапевт порекомендовала создать для себя комфортные условия: может, вам лучше пожить с изменником в разных комнатах или и вовсе на время расстаться. Нужно установить границы, которые позволят свести к минимуму саморазрушающее поведение и переключить внимание на заботу о себе.

Сексолог рассказал, как избежать измен

4. Найти эмоциональную поддержку

Не стоит держать измену в секрете — поддержка близких не будет для вас лишней. Но выбирайте тех, кому можно открыться без вреда для себя — кто отреагирует с пониманием, а не принесёт лишних переживаний.

5. Работать со специалистом

Конечно, поддержать в трудный период могут близкие и друзья, но всё же обращение к профессионалу часто более эффективно. По мнению собеседницы Psychology Today, удачнее всего — выбрать специалиста, специализирующегося на травмах предательства — он поможет проработать чувства и понять, что делать дальше.

6. Сходить на консультацию для пар

Если вы оба готовы к этому, почему бы нет? Есть два варианта развития событий: решите сохранить отношения — специалист поможет научиться решать конфликты в отношениях, расстаться — посоветует, как выйти из брака, сведя к минимуму разногласия.

Сохранять или рвать отношения — решать вам. Психолог Виталий Самсон объяснил, в каких случаях можно остаться в отношениях с неверным партнёром.