Изменила на вилле за 3 млн рублей. Гуф обвинил бывшую жену в предательстве

Долматов заявил, что бывшая жена всё рассчитала и специально выбрала себе виллу между его домом в Таиланде и жилищем её любовника.

«То есть она спала тут с ним пока, понимаете, Тине было шесть месяцев! Подумайте об этом, поэтому я сошёл с ума тогда», — сказал рэпер. Его слова привело издание Starhit.

Долматов и Королёва развелись в октябре 2023 года. Но при этом продолжают поливать грязью друг друга в соцсетях. Оказалось, сейчас оба опять находятся в Таиланде, на Пхукете, но живут на разных виллах. На днях рэпер разместил в своём блоге ролик, в котором попытался зайти в дом к бывшей жене. На руке у него был кастет. Королёва потом пожаловалась, что музыкант угрожает жизни её ребёнка.

Гуф же объявил, что будет судиться с Королёвой. По его словам, бывшая жена запросила слишком большие алименты, и он такую сумму не потянет.