Изменила на вилле за 3 млн рублей. Гуф обвинил бывшую жену в предательстве
Рэпер Алесей Долматов, он же Гуф, продолжает публично выяснять отношения с бывшей женой Юлией Королёвой. Как известно, пара рассталась после ссоры во время отдыха в Таиланде. В своём новом видео Гуф заявил, что он тогда «сошёл с ума» из-за измен супруги. По его словам, Королёва уединялась с любовником на отдельной вилле, которую музыкант снял ей за 3 млн рублей. Их дочери Тине было тогда погода.
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Долматов заявил, что бывшая жена всё рассчитала и специально выбрала себе виллу между его домом в Таиланде и жилищем её любовника.
«То есть она спала тут с ним пока, понимаете, Тине было шесть месяцев! Подумайте об этом, поэтому я сошёл с ума тогда», — сказал рэпер. Его слова привело издание Starhit.
Долматов и Королёва развелись в октябре 2023 года. Но при этом продолжают поливать грязью друг друга в соцсетях. Оказалось, сейчас оба опять находятся в Таиланде, на Пхукете, но живут на разных виллах. На днях рэпер разместил в своём блоге ролик, в котором попытался зайти в дом к бывшей жене. На руке у него был кастет. Королёва потом пожаловалась, что музыкант угрожает жизни её ребёнка.
Гуф же объявил, что будет судиться с Королёвой. По его словам, бывшая жена запросила слишком большие алименты, и он такую сумму не потянет.